Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da sigara içme yasağına uymayan 70 kişiye ceza
[Fotoğraf: Getty]
Malatya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sigara içme yasağına uymayan 70 kişiye para cezası yazıldı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, COVID-19 ile mücadele kapsamında ekiplerin denetimleri sürüyor.
Bu kapsamda şu ana kadar COVID-19 temaslısı olup karantina hükümlerini ihlal eden 223 kişi yurda yerleştirildi. Bu kişilerden 176'sının karantina süreci sona ererken, 47 kişi halen izolasyonda bulunuyor.
Denetimlerde, toplu alanlarda sigara içme yasağına uymadığı tespit edilen 70 kişiye de toplam 63 bin lira ceza uygulandı.
Etiketler: Sigara
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