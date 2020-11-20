Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Adana'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pozantı ve Yüreğir ilçelerinde, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 20 gram sentetik uyuşturucu, 550 gram kubar esrar ve 37 kök Hit keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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