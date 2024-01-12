Puslu 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.01.2024 11:17

Adıyaman'da depremde 37 kişinin öldüğü binanın "malzeme akma dayanımı" yetersiz bulundu

Adıyaman'da depremde yıkılan Zümrüt Apartmanı'nda 37 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan 3 müteahhit ve 1 firari sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22,5'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adıyaman'da depremde 37 kişinin öldüğü binanın "malzeme akma dayanımı" yetersiz bulundu

Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki Zümrüt Apartmanı'nın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerde yıkılması sonucu 37 kişinin ölmesiyle ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu tutuklu sanık müteahhitler B.K. ve oğulları Y.K. ve E.K. ile firari sanık statik fenni mesul S.G.H. hakkında hazırlanan ve sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istenen iddianame Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, müşteki beyanlarına göre soruşturmaya konu Zümrüt Apartmanı'nın saat 04.17'de meydana gelen ilk depremde, kısa sürede yıkıldığı belirtildi.

Depremin ardından ölüm ve yaralanmaların olduğu binanın durumunun tespiti için Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen bilirkişi heyeti tarafından inceleme yapıldığı, binanın kolon ve kirişlerinden karot ile demir örneklerinin alınarak muhafaza edildiği aktarılan iddianamede, bilirkişi heyetince hazırlanan raporların Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) heyetine sunulduğu kaydedildi.

İddianamede, KTÜ heyetince yapılan analizlerde yapının karot değerlerin düşük olduğu, donatlar için kullanılan malzemenin akma dayanımı değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olmadığı için yapı sorumlusu müteahhit, teknik uygulama sorumlusu ve belediye yapı kontrol biriminin asli kusurlu, teras kat ilavesi yapan kişinin de kusurlu olduğu aktarıldı.

ETİKETLER
Adıyaman Deprem
Sıradaki Haber
Hakkari'de kar yağışı etkili
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:05
Medcid-i Aksa'ya giden Filistinlilere yönelik İsrail güçleri müdahale etti
12:56
Azerbaycan, uzayda yörünge hakkına sahip oldu
12:43
Rusya: ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırıları küresel barış ve güvenlik için tehdit
12:44
Bolu-Yedigöller yolu kar ve buzlanma nedeniyle kapatıldı
12:34
PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli yakalandı
12:31
Sibergöz-13 operasyonunda gözaltına alınan 73 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor
Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
FOTO FOKUS
2,5 dakikada milyonluk soygun yaptılar
2,5 dakikada milyonluk soygun yaptılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ