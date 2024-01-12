Adıyaman'da depremde 37 kişinin öldüğü binanın "malzeme akma dayanımı" yetersiz bulundu

Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki Zümrüt Apartmanı'nın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerde yıkılması sonucu 37 kişinin ölmesiyle ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu tutuklu sanık müteahhitler B.K. ve oğulları Y.K. ve E.K. ile firari sanık statik fenni mesul S.G.H. hakkında hazırlanan ve sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istenen iddianame Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, müşteki beyanlarına göre soruşturmaya konu Zümrüt Apartmanı'nın saat 04.17'de meydana gelen ilk depremde, kısa sürede yıkıldığı belirtildi.

Depremin ardından ölüm ve yaralanmaların olduğu binanın durumunun tespiti için Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen bilirkişi heyeti tarafından inceleme yapıldığı, binanın kolon ve kirişlerinden karot ile demir örneklerinin alınarak muhafaza edildiği aktarılan iddianamede, bilirkişi heyetince hazırlanan raporların Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) heyetine sunulduğu kaydedildi.

İddianamede, KTÜ heyetince yapılan analizlerde yapının karot değerlerin düşük olduğu, donatlar için kullanılan malzemenin akma dayanımı değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olmadığı için yapı sorumlusu müteahhit, teknik uygulama sorumlusu ve belediye yapı kontrol biriminin asli kusurlu, teras kat ilavesi yapan kişinin de kusurlu olduğu aktarıldı.