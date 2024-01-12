2,5 dakikada milyonluk soygun yaptılar

Olay 9 Ocak Salı günü saat 05.00 sıralarında Çakmak Mahallesi'nde bir bilgisayar mağazasında meydana geldi.

Çalıntı araçla işyerinin önüne gelen maskeli ve şapkalı 4 şüpheli, önce güvenlik kameralarının yönünü değiştirdi. Daha sonra ellerindeki levyeyle kepengi kıran şüpheliler içeri girdi.

Mağazanın çalan alarmına aldırış etmeyen şüpheliler raflarda ve kutuda bulunan 110 dizüstü bilgisayarı çaldı. 2 buçuk dakikada 1 milyon lira değerinde elektronik malzeme çalan şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı.

O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sabah mağazaya gelen çalışanlar, hırsızlığı farkederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"110 adet bilgisayarın 45 tanesi sıfırdı"

Mağaza çalışanı Doğukan Şahin "Alarm çalarken soyguna devam ediyorlar. 2,5 dakika civarında komple soyup götürüyorlar. 110 adet laptop bunun 45 tanesi sıfırdı. 1 milyon lira civarında değeri vardı, gitti" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor