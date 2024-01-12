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Türkiye
TRT Haber 12.01.2024 10:27

İstanbul'a 'kar' ve 'gizli buzlanma' uyarısı

İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren kent merkezinde karla karışık yağmur bekleniyor. Megakent için gizli buzlanma uyarısı da yapıldı.

İstanbul'a 'kar' ve 'gizli buzlanma' uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin tahminlerine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren, kent merkezinde karla karışık yağmur yağacak.

Yüksek kesimlerde ise hafif kar yağışı görülecek. Yağışlar, akşam saatlerinden itibaren ise hafif kar şeklinde etkili olacak.

Sıcaklıklar, pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyredecek.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Gizli buzlanmaya dikkat

Megakentte ayrıca yüzeyin hızla soğuduğu yollarda 'gizli buzlanma' meydana gelebileceği vurgulandı.

Kentte sıcaklıkların, 16-25 Ocak tarihlerinde mevsim normallerinde veya mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.  

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