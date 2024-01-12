İstanbul'a 'kar' ve 'gizli buzlanma' uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin tahminlerine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren, kent merkezinde karla karışık yağmur yağacak.

Yüksek kesimlerde ise hafif kar yağışı görülecek. Yağışlar, akşam saatlerinden itibaren ise hafif kar şeklinde etkili olacak.

Sıcaklıklar, pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyredecek.

Gizli buzlanmaya dikkat

Megakentte ayrıca yüzeyin hızla soğuduğu yollarda 'gizli buzlanma' meydana gelebileceği vurgulandı.

Kentte sıcaklıkların, 16-25 Ocak tarihlerinde mevsim normallerinde veya mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.