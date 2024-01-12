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Türkiye
DHA 12.01.2024 10:05

Adana'da DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Adana'da DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu 7 şüphelinin adresini tespit etti.

Ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Hafız S.'nin, örgütün Irak'taki kamplarında silahlı eğitim aldığı, daha sonra da aylık 2 bin Irak dinarı maaşla aşçılık yaptığı belirlendi. Diğer şüpheliler Muhammed H., Naif H., Harith A. ile Rateb M.'nin de silahlı eğitim alıp, nöbet tuttuğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hafız S., Muhammed H., Naif H., Harth A. ile Rateb M. tutuklandı.

Savcılık talimatıyla serbest bırakılan Beşar H. ve Halil B. ise sınır dışı edilmek üzere Adana Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü. 

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