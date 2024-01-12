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Türkiye
TRT Haber 12.01.2024 10:58

Hakkari'de kar yağışı etkili

Hakkari merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kentte eğitime 1 gün ara verildi.

Meteorolojinin turuncu kategoride gösterilen iller arasında bulunan Hakkari’de akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kent merkezini kısa sürede beyaza bürüyen kar yağışının birkaç gün etkili olacağı belirtildi.

Kar yağışı ile birlikte trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, belediyenin karla mücadele ekipleri ise mahalle yollarının kapanmaması için çalışma başlattı.

Yoğun kar yağışının yaşandığı Hakkari merkez ve ilçelerinde okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Hakkari Valiliği´nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Ocak Cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitim ile Rehberlik ve Araştırma merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.  

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