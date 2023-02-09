Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 6 aylık bebek 82 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
[Fotograf: AA]
Adıyaman'da enkaz altında kalan 6 aylık bebek, Ordu'dan giden ekiplerin çalışması sonucu 82 saat sonra kurtarıldı.
Ordu'dan Adıyaman'a giden AFAD ekipleri, bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 82 saat sonra, 6 aylık Yiğit Çalış'ı enkazdan kurtararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.
Konuya ilişkin Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah razı olsun, devletimiz milletimiz el ele. Yoğun bir çalışma var. 6 aylık Yiğit Çalış bebeğimiz Ordu AFAD ve gönüllülerinin çalışması sonucu enkazdan sağ olarak çıkartılmış ve 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verdi.
Son Haberler
- 12:22
- 12:19
- 12:07
- 12:35
- 12:18
Sıradaki Haber
Hatay'da 6 kişi 72 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz