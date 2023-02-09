Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 16:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
83 saat sonra enkazdan çıktı, kahve sözü verdi
Hatay'ın Antakya ilçesinde genç bir kadın, depremin 83. saatinde 3 katlı binanın enkazından sağ çıkarıldı. Genç kadın, kendisini kurtaran ekibe kahve yapma sözü verdi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından yıkılan binaların altındaki vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.
Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışması başlatıldı.
"Size kahve yapacağım"
Elif isimli genç kadının yaşadığını belirleyen ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Binanın zemin katının enkazında bulunan Elif, depremin 83. saatinde kurtarıldı. Enkazdan sağ çıkarılan kadın, kendisini kurtaran ekibe, "Size kahve yapacağım" dedi.
Büyük bir dikkatle sedyeye alınan genç kadın, tekbirler eşliğinde ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.
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