Türkiye'yi derinden sarsan iki depremin ardından Türkiye'den deprem bölgesine yardım yağıyor. Banaz ilçesindeki kadınlar da köy fırınlarında depremzedeler için ekmek yapıyor.

Susuz köyündeki kadınlar, kendi aralarında topladıkları unla hamur yoğuruyor ve muhtarlığa ait 3 fırında ekmek pişiriyor. Ekmekler, Banaz Kaymakamlığı koordinesinde yardım toplama merkezine götürülüyor.

"Yapacak başka bir şeyimiz yok"

"Çok üzgün olduklarını, oradaki kardeşleri için bir şeyler yapmak istediklerini söyleyen Güler Tokay, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesine göndermek için köylülerimizle gücümüz yettiğince ekmek yapıyoruz. Yapacak başka bir şeyimiz yok, onların üzüntüsü bizim üzüntümüz. Onların ölüsü bizim de ölümüz. Ölenler için baş sağlığı diliyoruz. Kalan kardeşlerimize de Allah ömürler versin, sabır versin."

Aynur Çetin ise "Devletimiz ve milletimizden Allah razı olsun, yardım için bölgeye gidenlere kolaylıklar diliyoruz. Oradaki kardeşlerimiz gönderdiğimiz ekmekleri sağlıkla yesinler, afiyet olsun" dedi.

Köyden depremin yaşandığı illere ekmeğin yanı sıra evlerden toplanan tarhana ile nakdi yardımlar da ulaştırılıyor.