İki büyük depremin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Çay Mahallesi’nde bulunan sahil yolunda deniz seviyesi yükseldi. Sokaklar, caddeler ve parklar su altında kaldı. Yaklaşık 200 metreye kadar içeri giren su zamanla yavaş yavaş çekildi.

Bu su baskınının sebebini ve depremle ilgili olup olmadığını İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Ertek ile konuştuk. Ertek, deniz seviyesinin yükselmesi, kara çökmesi, yağmur sularının sahilde göllenmesi ihtimalleri üzerinde durdu.

“Su çekiliyorsa depremle ilgili değil”

Doç. Dr. Ahmet Ertek, bölgedeki suyun çekildiği bilgisine dayanarak durumun deprem ile ilgisi olamayacağını, dağlardan gelen yağmur suyunun sahilde göllenmiş olabileceğini vurguluyor.

Art arda yaşanan şiddetli depremlerin karanın çökmesine neden olabileceği ihtimali de çokça tartışıldı. Ancak Ertek, böyle bir durumda suyun çekilmemesi gerektiğini söylüyor. Fakat, Hatay İskenderun’daki suyun gittikçe çekildiği bilgisi bölgeden gelen haberler arasında.

Ertek, karada bir çökme durumunun gerçekleşmesi durumunda kıyı caddesinde şu değişikliklerin olacağını da söylüyor:

“Kıyının çökmesi için bir de kıyı caddesindeki binaların denize eğimlenmesi, şakulünden kayması, binalarda çatlaklar olması gerekir.”

Şayet kıyı boyunca evlerin eğimlenmesi gerçekleşmiş olsaydı ihtimaller deniz seviyesinin yükselmesi üzerine olacaktı. Fakat evlerde böyle bir durum gözlenmediği için Ertek, yağmur suyunun birikmesine ya da başka bir nedene işaret ediyor. Böyle bir durumda da suyun caddelere ve sokaklara dolmasının depremle bir ilgisinin olmadığı bilgisini paylaşıyor.

Kara çökseydi ne olurdu?

Ertek, deprem nedeniyle kara çökseydi bölgenin topografik haritasının da değişiceğini söylüyor. Eğer kara çökmüş olsaydı su geri çekilmez ve olduğu gibi kalırdı. Bundan sonraki artçı depremlerin de böyle bir duruma neden olmayacağının altını çiziyor:

“Depremin 430’dan fazla artçısı var. Bu artçılar hiçbir zaman 7,7’den büyük olmaz. Dikkat ederseniz sonrasında 6,5, 6,6 gibi büyük artçılar yarattı. Onlar da kara çökmesi yapmaz.”

Tsunami riski var mı?

AFAD’dan gelen bilgiler depremlerden sonra Doğu Akdeniz'de kıyıları etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmadığına dairdi.

Uzmanlar da İskenderun'daki manzaranın tsunami olmadığı görüşünde.

Su baskının kesin nedeni ise ilerleyen zamanlarda yapılacak incelemeler sonucu netleşecek gibi görünüyor.