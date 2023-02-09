Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu ve Ertuğruloğlu, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, destekleri için KKTC’ye teşekkür ederek, ''Tarihimizin en büyük felaketini yaşıyoruz. Bu felaket karşısında KKTC bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. KKTC, 7 gün milli yas ilan ederek Kıbrıs Türk halkının dayanışmasını bize gösterdi. Tüm KKTC makamlarına ve halkına bu zor günlerde verdikleri destekten dolay teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. STK ve arama kurtarma ekipleri hemen Türkiye'ye geldiler, sahada yoğun çalışma içindeler. Tüm dünyadan da güçlü bir dayanışma gördük. 95 ülke ve 16 uluslararası kuruluştan yardım teklifi aldık. 56 ülkeden 6 bin 479 personel sahada. 19 ülkeden daha ekipler 24 saat içinde ülkemizde olacaklar'' dedi.

''Büyükelçimiz enkaz altında''

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, ''Sadece bakanlığımız değil devletimin tüm kurumları seferber oldu. Türkiye’de tüm STK’lar aynı şekilde seferber oldu. Biz de bakanlık olarak Covid-19 zamanında bakanlığımızda oluşturduğumuz koordinasyon ve destek merkezimizi faal hale getirdik. Burada yapılan çalışmalara katkı sağlanıyor. Sahadaki çalışmalara da yerinde katkı sağalmamız lazım. Deprem bölgelerinde bizim temsilciliklerimiz var. Bazı yardımlar İstanbul üzerinden geliyor, oradaki temsilciklerimiz havalimanında nöbetleşe görev yapıyor. Antalya’ya inen yardımlarımız var, Antalya temsilciliğimiz de orada görevlerini yürütüyor. Deprem bölgelerine 11 büyükelçimizi görevlendirdik. Zaten bölgemizde 17 personelimiz vardı, 14 personel daha gönderdik. Maalesef Hatay temsilcimiz büyükelçimiz Devrim Öztürk ve görev yapan bir personelimiz halen enkaz altındalar. Henüz büyükelçimizden bir haber alamadık'' dedi.

''30 bin kişi tahliye edildi''

Çavuşoğlu, yurt dışından yardımların koordinasyonunun sağlanması gerektiğini anlatarak, ''Onun için harekete geçtik. Bu sabah THY Yönetim Kurulu Başkanı ile tekrar görüştük. Yurt dışından gelecek yardımların merkezlerde toplanması, ihtiyaç olanların gelmesine öncelik veriyoruz, çadıra ihtiyaç var. Bu yönlendirmeleri de yaparak bunların Türkiye’ye gelmesi için sahada çalışıyoruz. Avrupa’dan birçok bakan arkadaşlarımız gelmek istedi, gelecek hafta da onları planlayacağız. Neticede görevimizi yapıyoruz. Devletimiz deprem bölgesinde evi yakılanlara barınmaları için imkanlar sağladı. Deprem bölgesinden çıkmak isteyen insanlarımıza da gerekli destekleri vermemiz gerekiyor. Farklı illerimizden vatandaşlarımızın gelip barınması için çalışıyoruz. Deprem bölgelerinden dün akşamdan sabaha yaklaşık 30 bin kişi tahliye edildi, kendi imkanları ile de gelenler var. Birçok işletmemiz otellerini açtı, açık olanlar kapasite ayırdı. 15 bin 729 kişi kamu misafirhaneleri, öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Sadece Antalya’da 80 binden fazla kişiyi barındırabilecek bir kapasite var. 4 bin 300'ü bunun devlet misafirhanesi, yaklaşık 18 bini yurtlar ama yaklaşık 60 bin kişilik bir kapasitesi de otellerden ayrılan odalar. Antalya’ya an itibari ile 11 bin 165 depremzedemiz gelmiş durumda. Daha yapacağımız çok işimiz var. Herkes gibi biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.

''Şu ana kadar 3’üne ulaşıldı''

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Adıyaman’da enkaz altında kalan KKTC spor kafilesine ilişkin, ''Adıyaman’da spor kafilemiz kaldıkları otelin yıkıntısı altında mahsur kaldılar, onlara yetişebilme mücadelesi veriliyor. Şu ana kadar 3’üne ulaşıldı. O otelin çöküntüsünün altında 80 kişinin bulunduğu bilgisini verdi büyükelçimiz. 38 kişiye ilaveten başkaları da yıkıntıların arasında kalmış durumda'' dedi.