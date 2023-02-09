Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
82'nci saatte mucize: Anne, baba ve 3 çocuğu enkazdan çıkarıldı
Hatay Belen'de bir mucize daha gerçekleşti. Anne, baba ile 3 çocuğu enkaz altından 82 saat sonra sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden ekipler, AFAD koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor.
AFAD ve Cansuyu Derneği Arama Kurtarma ekibi, Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde yıkılan bir apartmanın enkazında çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Ekipler, enkazdaki anne, baba ve üç erkek çocuğuna depremden yaklaşık 82 saat sonra ulaştı.
Alkışlarla enkazdan çıkarılan aile, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Son Haberler
- 12:19
- 12:07
- 12:11
- 12:18
- 11:59
Sıradaki Haber
Gaziantep’te çadır kentler kuruluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz