Deprem bölgesine iş makinesi ve sağlık malzemelerini götürdü. Görevini tamamladıktan sonra kısa sürede hastaneye dönüştürüldü.

10 ili etkileyen deprem için devlet bütün birimlerini seferber etti. Tank çıkarma gemisi olan Sancaktar depremzedelere sağlık hizmeti sunmaya başladı.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait Sancaktar, İskenderun'da hastane gemi olarak görev yapıyor.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı personelin yer aldığı TCG Sancaktar'daki hastanede her türlü sağlık hizmeti sağlanabiliyor.

TCG Sancaktar gemisinde kurulan sahra hastanesi tam teşekküllü sağlık tesisini aratmıyor. Geminin içerisindeki ameliyathanede önemli operasyonlar gerçekleştiriliyor.

Limana demirleyen geminin 500 hasta kapasitesi bulunuyor.

İskenderun’daki TCG SANCAKTAR VE TCG BAYRAKTAR gemilerimizde, Sağlık Bakanlığı personelinin de desteğiyle depremzede vatandaşlarımıza cerrahi müdahale dahil her türlü sağlık hizmeti sağlanıyor.

Dayanışma Vakti...???????? pic.twitter.com/8Ew1uwlyN6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 9, 2023

TSK destek uçuşlarını "hava yardım koridoru" üzerinden yapıyor

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden sonra Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Masası kuruldu.

Depremle ilgili taleplere masa aracılığıyla yanıt verilirken arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştırılması için depremin hemen ardından "hava yardım koridoru" oluşturuldu. Bu kapsamda aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu hava araçları, deprem bölgesine koridor üzerinden ekipmanlarıyla beraber arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri taşıyor.

Deprem bölgesinden alınan yaralılar da aynı uçaklarla diğer illere götürülüyor.

Depremin yaşandığı 6 Şubat'tan bugüne kadar hava yardım koridorundan 180'i 8 Şubat Çarşamba olmak üzere 519 sorti destek uçuşu yapıldı. Koridor üzerinden en son Kütahya'dan 350 madenci, İzmir'den 500 madenci deprem bölgesine taşındı.

Depremzedelere askeri helikopterle yardım malzemesi ulaştırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep'teki deprem çalışmaları kapsamında AFAD tarafından organize edilen yardım malzemeleri, dağlık alanlarındaki köylere askeri helikopterlerle ulaştırıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’nın takip ve koordinesindeki yardımlar, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında toplanarak askerleri personel tarafından askeri helikopterlere taşındı.

Daha sonra havalanan 5 helikopter, 17 sortide İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin 15 dağ köyüne iniş yaptı. 7,2 ton içme suyu ve gıda kolisi, 87 çadır, 2 bin 400 bebek bezi ve 700 battaniyeden oluşan yardım malzemeleri, askeri personel tarafından, depremzedelere dağıtıldı.

“Mehmetçik, karadan da gıda ve erzak ikmali yaptı”

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı personeli, deprem nedeniyle hasar gören İslahiye ve Nurdağı ilçelerine bağlı dağlık kesimlerdeki Köklü, İdilli ve Koçcağız köylerinin yollarını ulaşıma açtı.

Bu arada jandarma ekipleri, İslahiye Topçu Alay Komutanlığı’ndan temin edilen unimog araçlarla 128 mahalle ve köye koordine edilen yardım malzemelerini ulaştırdı.

“Mehmetçik, çadır ve konteyner kurdu”

Mehmetçik, Gaziantep jandarma bölgesindeki afet bölgelerinde 447 araç ve 4 bin 210 askeri personelle arama kurtarma çalışmalarına katıldı ve yanı sıra 1.090 çadır ve 137 konteyner kurdu.