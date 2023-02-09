Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremzedeler için İslahiye’de 500 konteyner kuruldu, 15 bin kurulacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depremzede vatandaşlar için için İslahiye’de öncelikle 500 konteyneri kurulduğunu bu sayının 15 bine tamamlanacağını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 500 konteyner kurduklarını belirtti.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arama kurtarma ekiplerimiz vatandaşlarımıza ulaşmak için canla başla çalışıyor. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını da hep birlikte sarıyoruz. Barınma ihtiyacını karşılamak için İslahiye'de öncelikle 500 konteyneri kurduk. 15 bine tamamlayacağız" ifadesini kullandı.
Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Deprem Murat Kurum
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