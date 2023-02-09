Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakanlıktan deprem bölgelerindeki refakatsiz çocuklara ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesindeki refakatsiz çocuklarla ilgili tek yetkili kurumun bakanlık olduğunu, çocukların bakanlık haricinde herhangi bir kişi ya da kuruma teslim edilmesinin söz konusu olmadığını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sosyal medyada yer alan "uluslararası bir yardım kuruluşunun deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimi ile ilgili çalışmalar yürüttüğü" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Deprem bölgesinde şu ana kadar ailelerine ulaşılamayan refakatsiz çocuklar konusunda tek yetkili kurum bakanlığımızdır. Çocukların bakanlığımız haricinde herhangi bir kişi ya da kuruma teslim edilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tip paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."
Etiketler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Deprem
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