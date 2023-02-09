AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ve barınma ihtiyacı nedeniyle il dışına gitmek isteyenler için jandarma ekiplerince 10 ilde tahliye alanları oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Oluşturulan bu noktalara tahliye talebiyle başvuran vatandaşlarımızın tahliyesi yetkililerce belirlenecek olan en uygun vasıtalarla sağlanmaktadır. 9 Şubat 2023 saat 11.38 itibarıyla kara yolu ve demir yolu aracılığıyla 4 bin 607, hava yolu aracılığıyla 23 bin 437 olmak üzere toplam 28 bin 44 vatandaşımız afet bölgesinden tahliye edilmiştir.

Tahliye olan vatandaşlarımız, gidecekleri illerdeki valilikler ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirilmektedir. Kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayıp afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlarımız, çıkış yapmadan önce bulundukları yerlerdeki jandarma tahliye noktalarına bildirim yapmaları halinde, gidecekleri illerdeki barınma noktalarına yönlendirmeler yapılmaktadır''.

Tahliye alanlar paylaşıldı

Depremlerden etkilenen ve barınma ihtiyacı nedeniyle il dışına gitmek isteyenler için Jandarma birimlerince afetten etkilenen illerde tahliye alanları oluşturuldu.