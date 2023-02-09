Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve ekiplerin depremden etkilenen diğer bölgelere sevk edildiğini açıkladı.

AFAD'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ekiplerimiz, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir" bilgisi paylaşıldı.