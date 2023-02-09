Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
AFAD: Şanlıurfa’da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
AFAD, Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, ekiplerin çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edildiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve ekiplerin depremden etkilenen diğer bölgelere sevk edildiğini açıkladı.
AFAD'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Ekiplerimiz, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir" bilgisi paylaşıldı.
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