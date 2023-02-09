Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden sonra Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Masası kuruldu.

Depremle ilgili taleplere masa aracılığıyla yanıt verilirken arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştırılması için depremin hemen ardından "hava yardım koridoru" oluşturuldu. Bu kapsamda aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu hava araçları, deprem bölgesine koridor üzerinden ekipmanlarıyla beraber arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri taşıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin #deprem bölgesine destek uçuşları "hava yardım koridoru" üzerinden aralıksız sürüyor.



Koridor üzerinden #Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere 519 sortiyle kurtarma ekibi ve yardım malzemesi taşındı, taşınmaya devam ediliyor. pic.twitter.com/V7LNrEqOO6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 9, 2023

Deprem bölgesinden alınan yaralılar da aynı uçaklarla diğer illere götürülüyor.

Depremin yaşandığı 6 Şubat'tan bugüne kadar hava yardım koridorundan 180'i 8 Şubat Çarşamba olmak üzere 519 sorti destek uçuşu yapıldı. Koridor üzerinden en son Kütahya'dan 350 madenci, İzmir'den 500 madenci deprem bölgesine taşındı.