Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'da dün deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi alan Erdoğan, afetzedelerle bir araya geldi.

Erdoğan bugün de depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere Esenboğa Havaalanından Gaziantep'e gitti.

Can kaybı 14 bin 14'e yükseldi

Gaziantep'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor. Konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 14'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 63 bin 794. Enkaz kaldırma çalışmalarımız yoğun bir gayretle devam ediyor. 6 bin 444 bina yıkıldı.

Hedefimiz 1 yıl içinde binalarımızı yeniden inşa etmek. Hasar tespitle birlikte geçiş süreci için vatandaşlarımıza 10'ar bin lira nakdi yardım yapacağız. Sıkıntıları biraz olsun hafifletelim istiyoruz. Bölgeye gelecek konteynerlerimiz var. 10 ile bunları dağıtacağız. Karavan çalışmalarımız devam ediyor. Bazı bölgelerde de bunlar kullanılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te #deprem ile ilgili son duruma dair açıklama yapıyor.

https://t.co/9Gc2KdoNAR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 9, 2023

"OHAL bugün yürürlüğe girecek"

Süreci siyasi istismara dönüştürmek isteyenler var. Benim vatandaşım buna asla müsaade etmeyecektir. Bugün Meclis'te OHAL kanununun ilanını yapacağız. Ben adımı attım ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugün OHAL yürürlüğe girmiş olacak. Bu süreci istismar eden, yolsuzluklar yapan, tefecilere karşı OHAL ile müdahale etme imkanı devlette olacak.

Bazı yerlerde maalesef marketlerde yağmalama oluyor. Bunlara OHAL ile müdahale etme imkanı olacak.

Tüm halkıma hassasiyet gösterdikleri ve bize güvendikleri için teşekkür ederim. Şunu endişe etmeyin, bugüne kadar Van'da, Bingöl'de, Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de nasıl atlattıysak aynı şekilde 10 ilimizde süratle konutlarımızı yapıp sahiplerine teslim edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep'in ardından Kilis ve Osmaniye'yi de ziyaret etmesi bekleniyor.