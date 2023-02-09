Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu.

Operasyon bölgelerinde kesintisiz iletişim için geliştirilen teknoloji, ilk kez afet bölgesinde kullanıldı.

Operasyon bölgelerinde kesintisiz iletişim için geliştirmekte olduğumuz teknoloji, ilk kez uygulamayı afet bölgesinde gerçekleştirdi.#AKSUNGUR İHA, hem anlık görüntü aktarıyor hem de üzerindeki baz istasyonuyla bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor. pic.twitter.com/PCfaoUwMgf — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 9, 2023

AKSUNGUR İHA, deprem bölgesinde vatandaşlara hizmet sağlıyor. AKSUNGUR, hem anlık görüntü aktarıyor hem de üzerindeki baz istasyonuyla bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor.