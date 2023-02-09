Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem bölgelerine ilave 206 savcı görevlendirildi
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), başka illerde görev yapan savcılardan deprem bölgesindeki il ve ilçelere görevlendirdiği savcı sayısı 206'ya ulaştı.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK'nin başka illerde görev yapan savcılardan deprem bölgesindeki il ve ilçelere görevlendirdiği savcı sayısının 206'ya ulaştığı bildirildi.
Buna göre Kahramanmaraş'a 53, ilçeleri Elbistan'a 12, Göksun'a 2, Hatay'a 54, ilçeleri Hassa'ya 5, İskenderun'a 14, Kırıkhan'a 5, Samandağ'a 2, Adıyaman'a 52, Malatya'ya 2 ve Osmaniye'ye ilave 5 savcı gönderildi.
Etiketler: Deprem
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