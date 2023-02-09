Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da askerler 7 yaşındaki çocuğu kurtardı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Adıyaman'da 3’üncü Ordu Komutanlığı İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı'nın, Adıyaman’da 7 yaşındaki bir çocuğu daha enkazdan kurtardığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Adıyaman'da 7 yaşındaki bir çocuğun enkazdan çıkarıldığı bilgisi yer aldı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
''3’üncü Ordu Komutanlığımızın İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı, Adıyaman’da 7 yaşındaki bir çocuğumuzu daha enkazdan sağ kurtardı. Dayanışma Vakti... ''
3’üncü Ordu Komutanlığımızın İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı, Adıyaman’da 7 yaşındaki bir çocuğumuzu daha enkazdan sağ kurtardı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 9, 2023
Dayanışma Vakti... ???????? pic.twitter.com/uaz6sR2yIw
Etiketler: Adıyaman Deprem Milli Savunma Bakanlığı
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