Adıyaman'da, geçici barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla belirlenen 3 noktada, AFAD ve Türk Kızılay görevlileri tarafından çadırların kurulumuna devam ediliyor.

Adıyaman Üniversitesi yerleşkesindeki stadyumda bin çadırın kurulumunu tamamlayan görevliler, bu çadırlara yerleştirdikleri ailelere yiyecek, battaniye, yatak, ısıtıcı, yorgan gibi yardımlar dağıtıyor.

Çadır kentin bulunduğu alandaki ferdi sporlar merkezinde de depremzede çocukların, yaşadıkları travmayı atlatabilmelerini sağlamak amacıyla etkinlikler düzenleniyor.

Gönüllü gençler de çocuklarla oyunlar oynayarak, depremin psikolojisinden uzaklaşmalarını sağlamaya çalışıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlileri ise çadırları dolaşarak ailelerle görüşüyor, ihtiyaçlarını belirlemeye çalışıyor.