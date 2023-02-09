Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay Havalimanı pistinin onarımı sürüyor
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan ekipler, Hatay Havalimanı'nın depremde zarar gören pistinin onarım çalışmalarına devam ediyor.
Pistte 45 hasarlı nokta tespit eden ekipler, zarar gören yerleri kırarak, kaldırdı.
Pistte 24 saat çalışan ekipler, hasarlı bölgelere beton dökümüne başladı.
Bu işlemlerin tamamlanmasıyla yapılacak kontrollerin ardından havalimanı pistinin uçakların iniş ve kalkışına elverişli hale getirileceği öğrenildi.
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