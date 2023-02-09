Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da kamu kurumları konteynerde hizmet verecek
[Fotograf: AA]
AFAD ekipleri, Malatya'da kamu kurumlarının görevlerini rahatlıkla yapabilmeleri için ilk etapta 25 konteyner kurdu.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da, AFAD ekipleri yaraları sarmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Malatya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediyeleri gibi kamu kurumlarına 25 konteyner kurulumu yapan ekipler, kamu görevlilerinin görevlerini rahatlıkla yapabilmelerine imkan sağlıyor.
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