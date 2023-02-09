Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 6 kişi 72 saat sonra enkazdan çıkarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Hatay'da, Karaman 2 Teker Motosiklet Grubu, Macaristan'dan gelen arama kurtarma ekibiyle depremden 72 saat sonra 6 kişiyi enkazdan sağ çıkardı.
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından, bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Antakya ilçesinde bir binanın enkazında çalışmalarını sürdüren Karaman 2 Teker Motosiklet Grubu, Macaristan'dan gelen arama kurtarma ekibiyle, 2'si çocuk 6 kişiyi depremden 72 saat sonra kurtardı.
Enkazdan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.
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