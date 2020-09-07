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Adıyaman'da 135 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında son 2 günde 135 ev karantinaya alındı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda, son 2 günde farklı mahallelerdeki 135 evde karantina başlatıldı.
Etiketler: koronavirüs covid-19 AdıyamanSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 15:08
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