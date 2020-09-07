Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda, son 2 günde farklı mahallelerdeki 135 evde karantina başlatıldı.