Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump yaptıklarını telefon görüşmesinde, 13 Kasım'da Washington'da görüşeceklerini teyit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi Adil Gür'ün çarpıcı anket sonuçları TRT Haber'de hafta içi hergün Nilgün Balkaç'ın sunumuyla yayınlanan 'Birinci Sayfa'da ekrana geldi.

A&G Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gür, araştırmanın ekim ayı sonunda, Türkiye'nin 37 ilinde 3 bin 612 hanede yüz yüze görüşme ile yapıldığını söyledi.

ABD ile mutabakatta kim kazandı?

Gür, "Araştırmada, öncelikle Barış Pınarı Harekatı'nı halkın ne kadarı destekliyor?, kim kazandı?, ABD dost ve müttefik gibi sorular vardı. Araştırma henüz Rusya ile yapılan anlaşmadan önceki hafta sonu yapıldığı için ABD ile yapılan anlaşma ile ilgili bu sorular soruldu." dedi.

Adil Gür sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kim kazançlı çıktı diye sorduk. Kamuoyunun büyük bir bölümü ABD ile yapılan anlaşmadan Türkiye'nin kazançlı çıktığını düşünüyorlar. ABD daha karlı çıktı diyenlerin her dört kişiden biri olduğunu görüyoruz. Bu soruya cevap veremeyenler de var o tarihde anlaşma yeni yapılmıştı konuya tam olarak vakıf değildi.

Türkiye'de nüfusun yüzde 93,2'si ABD'nin Türkiye'nin dostu ve müttefiki olmadığında hemfikir.

Türkiye Güvenli bölgede ne kadar kalmalı?

Yine bu araştırmada şöyle bir soru daha vardı Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Türkiye orada kalmalı mı yoksa işi bittiğinde geri mi dönmeli. Sonuçlara baktığımızda toplumun yine yüzde 55'e yakın bir bölümü Türkiye orada kalmaya devam etmeli diyor.

"Türkiye sondajı sürdürmeli"

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti ile birlikte doğu Akdeniz açıklarındaki gemilerle arama faaliyetlerini devam ettirmesinin veya sonlandırılmasını sorduk. Batı buna şiddetle karşı çıkıyor sizce Türkiye ne yapmalı diye sorduk. Orada cevap yok fikrim yok diyenler var.

Doğu Akdeniz'de ne olduğu konusunda toplumun tamamının fikir sahibi olmasını beklemek çok fazla iyimserlik olur. Buna rağmen yüzde 70'lerin üzerinde Türkiye orada arama faaliyetlerine devam etmeli diyor.

TRT Haber aracılığı ile bu rakamlar ilk kez açıklanıyor. Geçtiğimiz hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bir araştırma yaptık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların da yüzde 85-90'ı Türkiye orada arama faaliyetlerine devam etmeli cevabını veriyorlar."

Kaynak: TRT Haber