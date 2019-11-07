İçişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM İçişleri Komisyonunda gerçekleştirdiği "Türkiye'de Göç Yönetimi" başlıklı sunumunda, Türkiye'nin göçmenler için bir geçiş ülkesi olmasının yanı sıra bir hedef ülke haline de geldiğini belirtti.

Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 3 milyon 680 bin 603, çeşitli uyruklardan ikamet izniyle kalanların sayısının 1 milyon 70 bin 144, uluslararası koruma kapsamındakilerin sayısının ise 324 bin 161 olduğunu bildiren Soylu, Türkiye'de toplam 5 milyon 74 bin 908 yabancının bulunduğunu kaydetti.

Soylu, güncel rakamlara ilişkin de şu bilgilere yer verdi:

"2014 yılına kadar ortalama 50 bin civarlarında seyreden düzensiz göçmen sayısında son 5 yılda gözle görülür bir artış yaşandı. 2019 yılında 373 bin 468 düzensiz göçmen yakalandı. Son 3 yılda 93 bin 123 Afganistan vatandaşı, 13 bin 549 Pakistan vatandaşı ve diğer ülke vatandaşlarından 65 bin 295 kişi olmak üzere toplam 171 bin 967 kişi ülkelerine geri gönderildi. 2019 itibarıyla ülkemizde uluslararası koruma kapsamında bulunan kişi sayısı 324 bin 161 olurken, 2019'da 43 bin 670 kişi ülkemizde uluslararası koruma başvurusu yaptı."

Düzensiz göçle ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Soylu, 2015'te bin 740 olan geri gönderme merkezi kapasitesinin 20 bine çıkarıldığını ifade etti. 2015 ve 2019 yıllarında iki farklı "Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı" hazırlandığını belirten Soylu, kaynak ülkelerle iş birliğinin geliştirildiğini, Düzensiz Göç Ortak Veritabanı'nın kurulduğunu söyledi.

Ulusal Gönüllü Geri Dönüş Mekanizması oluşturulduğuna da yer veren Soylu, "Hedeflerimiz, bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında güncellenmektedir. 12 Temmuz'dan bu yana 46 binden fazla kaçak göçmen yakalandı. 30 Ekim'e kadar tanınan sürenin dolmasının ardından başka illerde kayıtlı Suriyeli göçmenler ve çeşitli uyruklardan olan kaçak göçmenler İstanbul'dan gönderilmiştir, bu sayı 190 bindir. Ayrıca İstanbul'da 2018 yılında çeşitli uyruklardan 28 bin 364 düzensiz göçmen yakalanırken, bu rakam 94 bin 531'e yükselmiştir." açıklamasında bulundu.

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin kamp içi sayısının 62 bin 673, kamp dışı sayısının da 3 milyon 617 bin 930 olduğunu belirten Soylu, geçici koruma kapsamına alınan kişinin, hak ve hizmetlerden faydalanabilmesi için kayıtlı olduğu ilde ikamet etmesi gerektiğine dikkati çekti.

Düzensiz Göç Strateji Eylem Belgesi Planı hazırlandı

Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı'na da değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı hazırlandı. Bu plan ile sınır güvenliğinin artırılması ve düzensiz göçle mücadele alanında tedbirler geliştirilmesi, düzensiz iş gücü göçünün etkin ve kapsamlı politikalarla yönetilmesi, düzensiz göçmenlere ilişkin ülke içerisindeki işlemlerin insan hakları odaklı yürütülmesi, hassas durumdaki düzensiz göçmenlerin korunmasına yönelik çalışmaların artırılması ve düzensiz göçle mücadelede kanıta dayalı politikalar üretilmesi planlanıyor. Ayrıca planla düzensiz göçmenlerin insan hakları standartları çerçevesinde geri gönderilmesi sisteminin güçlendirilmesi ve yeniden uyumlarının sağlanması hedefleniyor."

Düzensiz göçü kaynağında önlemeye yönelik ulusal ve uluslararası mekanizmalar ve iş birliklerinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Soylu, bu kapsamda hazırlanan Göç Strateji Belgesi ile sınır güvenliğinin artırılması ve düzensiz göçle mücadele alanında tedbirler geliştirilmesinin amaçlandığını ifade etti. Soylu, düzensiz iş gücü göçünün etkin ve kapsamlı politikalarla yönetilmesi, düzensiz göçmenlere ilişkin ülke içerisindeki işlemlerin insan hakları odaklı yürütülmesi, hassas durumdaki düzensiz göçmenlerin korunmasına yönelik çalışmaların artırılması ve düzensiz göçle mücadelede kanıta dayalı politikalar üretilmesi, düzensiz göçmenlerin insan hakları standartları çerçevesinde geri gönderilmesi sisteminin güçlendirilmesi ve yeniden uyumlarının sağlanmasının da hedeflendiğini kaydetti.

Soylu ayrıca, son günlerde kamuoyunda yer alan Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı'nda da gizli bir belge olmadığını vurguladı.

Bakan Soylu, Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı'nın, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile göç alanında çalışan akademisyenlerin katkılarıyla hazırlandığını, Göç Kurulu toplantılarında defalarca tartışılarak kabul edildiğini ve ilgili kurum ve kuruluşlarla da paylaşıldığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde, 180 binin üzerinde yabancı öğrenci, çok sayıda uluslararası şirket çalışanı yabancı, Irak Türkmenlerinden Uygur Türklerine kadar gönül coğrafyamızdan gelmiş çok sayıda sığınmacı bulunmaktadır. Belge, bu yabancıların ülkemizde bulundukları süre içerisinde hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmeleri, kamu kuruluşlarımız arasında koordinasyonun sağlanması, kamu hizmetlerinin planlanması amacıyla bütüncül bir göç politikasının parçası olarak hazırlanmıştır."

Kaynak: AA