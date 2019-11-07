Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 4 hastaya umut oldu07 Kasım 2019 Perşembe 18:50 - Son Güncelleme 07 Kasım 2019 Perşembe 18:51
Aydın'da geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Mazhar Yaman'ın organları ailesi tarafından bağışlandı.
Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde 28 Ekim'de motosikletle trafik kazası geçirerek ağır yaralanan 29 yaşındaki Mazhar Yaman'ın kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti.
Aydın Devlet Hastanesi Orhan Nakli Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü Yaman'ın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.
Ailenin onayının alınmasının ardından Yaman'ın kalbi İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, böbreklerden biri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğeri börek ise Ege Üniversitesi Hastanesine, karaciğeri İzmir Kent Hastanesine gönderildi.
Kaynak: AA