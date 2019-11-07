Türkiye
"Biletime amorti çıktı" dedi, büyük ikramiye çıktığını öğrendi07 Kasım 2019 Perşembe 17:07 - Son Güncelleme 07 Kasım 2019 Perşembe 17:35
İzmit'te büyük ikramiyeyi kazanan fakat biletine amorti çıktığını söyleyen talihli, seyyar bayi Cafer Öziri'nin örnek davranışıyla büyük ikramiyenin sahibi oldu.
İzmit'te, seyyar Milli Piyango bayi Cafer Öziri, sadece son rakamına bakıp amorti çıktığını söyleyen kadının verdiği bileti kontrol edince büyük ikramiyenin numaralarının olduğunu gördü. Öziri, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesine girip, bir kez daha numaraları doğruladı.
Emin olunca, adı öğrenilemeyen kadına, tansiyon ve şeker gibi hastalıkları olup olmadığını sorup, müjdeyi verdi. Büyük mutluluk yaşayan talihli kadın, çıkan ikramiye ile oğluna düğün yapmak istediğini söyledi.
Kaynak: DHA
Etiketler: piyango seyyar bayi milli piyango