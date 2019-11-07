İzmit'te, seyyar Milli Piyango bayi Cafer Öziri, sadece son rakamına bakıp amorti çıktığını söyleyen kadının verdiği bileti kontrol edince büyük ikramiyenin numaralarının olduğunu gördü. Öziri, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesine girip, bir kez daha numaraları doğruladı.

Emin olunca, adı öğrenilemeyen kadına, tansiyon ve şeker gibi hastalıkları olup olmadığını sorup, müjdeyi verdi. Büyük mutluluk yaşayan talihli kadın, çıkan ikramiye ile oğluna düğün yapmak istediğini söyledi.

Kaynak: DHA