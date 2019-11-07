İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Ali Fuat Atik, yaklaşık 2 ay önce lösemi hastası kız çocuğuna kemik iliği bağışında bulunan Okan ile bir süre görüştü.

Atik, Okan'a "Bu davranışından dolayı kutluyorum. Aldığın dua sana yeter." dedi.

Evli ve 3 çocuk babası 47 yaşındaki Rahim Okan, bir hastanın hayata tutunmasını sağlamanın tarif edilemeyecek güzellikte bir duygu olduğunu belirtti.

Yaklaşık 2 yıl önce Türk Kızılaya kan verdiğini dile getiren Okan, "8-9 ay önce de kanımın ilik nakli bekleyen bir hastayla uyuştuğunu söylediler. 18-23 Eylül'de de nakil gerçekleştirildi. İlik verdiğim kişiyi tanımıyorum. Sadece 12 yaşında lösemili bir kız çocuğu olduğunu söylediler." dedi.

Kendisini ilik nakli için aradıklarında tereddütsüz kabul ettiğini belirten Okan, eşi ve yakınlarının da kendisini bu düşüncesinde desteklediğini anlattı.

Okan, sağlıklı vatandaşları bağış yapmaya davet ederek, "Hiçbir riski ve ağrısı yok. Ne kadar çok kan bağışı ve kan örneği olursa, nakil bekleyen hastaların şansı o kadar çok artar." diye konuştu.

Okan'ı, duyarlı davranışı nedeniyle Vali Atik başarı belgesi ve saat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay da takdir belgesiyle ödüllendirdi.

Kaynak: AA