Çin'in Xi'an kentinden çıkan Chang'an Treni, Çin'den kalkıp Marmaray Tüp Geçidi'ni kullanan ilk yük treni unvanına sahip olarak, yolculuğunu Çekya'nın başkenti Prag'ta sonlandıracak.

[İnfografik - AA]

Marmaray tüp geçidini kullanarak Avrupa'ya kesintisiz gidecek ilk yük treni, Türkiye yolculuğunu bugün tamamladı.

Marmaray'ı geçtikten sonra Kapıkule Sınır Kapısı'na ilk tren saat 11.45'te ulaştı. Yolun kapasitesi nedeniyle iki parça halinde yol alan trenin ilk bölümü olan lokomotif ve 21 vagon Kapıkule'de bekletildi.

[Fotoğraf: DHA Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Kapıkule'de X-Ray taraması yapılıyor. ]

Trenlerin parçaları tamamladıktan sonra Bulgaristan'dan gelecek lokomotif ile yoluna devam edecek.

42 TIR'a eşdeğer elektronik ürün yükünü taşıyan China Railway Ekspress, toplam uzunluğu 820 metre olan 42 adet konteyner yüklü vagonla; 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak, 12 günde 11 bin 483 kilometre yol kat edecek.

Tren güzergahında bulunan ülkeler; Çin, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Slovakya ve Çekya. Trenin Türkiye güzergahı ise Ahılkelek, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul ve Kapıkule'den (Edirne) oluşuyor.

[Fotoğraf: DHA Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Kapıkule'de X-Ray taraması yapılıyor. ]

Çin'den Avrupa'ya gidecek yük treni İstanbul Boğazı'ndan geçti. Detayları @trthaber muhabiri Ahmet Sami Arslan aktardı. https://t.co/qguPLBjkev pic.twitter.com/q1aeMYuKf7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 7, 2019

Kapıkule X-Ray taraması yapıldı

Kapıkule Sınır Kapısı'na öğlen saatlerinde birer saat arayla ulaşan iki parça halindeki trene ilk olarak X-Ray taraması yapıldı ve sonrasında 21'er vagonlu iki parça birleştirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Organ bağışına dikkat çekildi

Trenin işlemleri yapıldığı sırada Trakya Üniversitesi Organ Nakli Ünitesi Başkanı Prof. Dr. Tamer Sağıroğlu ve beraberindekiler de 'Organ Bağışı Haftası' nedeniyle gar görevlilerine üzerinde farkındalık uyarısı bulunan tişörtler hediye etti.

Tarihi projeyi yapanlara teşekkür eden Sağıroğlu, amaçlarının organ bağışı hakkında farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Sağıroğlu, "Bugün tarihi bir günde buradayız. Organ Nakli Haftası Asya ile Avrupa'yı bağlayan tarihi bir tren yolu projesine denk geldi. Biz de bu amaçla projeyi yapanlara teşekkürlerimizi, minnettarlığımızı bildirmek adına buradayız. Aynı zamanda organ bağışına dikkat çekmek istiyoruz. Biliyorsunuz ülkemizde 25 binin üzerinde organ bekleyen hastamız var. Her yıl yüzlerce insanımız bu nedenle hayatlarını kaybetmektedir. O nedenle bir organ bağışı yapın ve hayat kurtarın diyoruz" dedi.

Çin'den gelen ilk yük treni Ankara'da. https://t.co/61hDGEl8Xx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 6, 2019

Tren işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çekya'nın başkenti Prag'a gitmek üzere, Bulgar lokomitifi eşliğinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan hareket edecek.

[Fotoğraf: DHA]

Kaynak: DHA