Çin'in Xi'an şehrinden hareket eden yük treni, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan'ın ardından Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Bugün Ankara'dan hareket edecek trenin, Demir İpek Yolu üzerinden Marmaray Tüp Geçidi'ni de kullanarak Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'yı geçerek Prag'a ulaşacağı öğrenildi.

Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express bugün Ankara Garı'ndan uğurlanacak.

Çin'e ait dev yük treni 850 metre uzunluğunda ve 42 konteyner taşıyor.

Proje, 30 Ekim 2017'de hizmete girdi. "Tek Kuşak Tek Yol" sloganı ile hazırlanan projede, Çin'den Avrupa'ya gidecek ilk tren seferine başladı.

Marmaray'ı geçerek Avrupa'ya gidecek trenin son durağı Çekya'nın başkenti Prag.

Yük treni, Çin'den Avrupa'ya kesintisiz bir şekilde geçen ilk tren olarak tarihe geçecek.

Kaynak: TRT Haber