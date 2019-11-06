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İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu06 Kasım 2019 Çarşamba 07:53 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 07:55
İzmir merkezli 3 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve bu programın içeriklerinde ismi geçen 14 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.
Bu kapsamda, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 7 şüpheli ile ByLock içeriklerinde isimleri geçen 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Aydın ve Konya'da eş zamanlı operasyon başlattı.
Kaynak: AA
Etiketler: fetö operasyonları İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı