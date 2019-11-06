Türkiye
Pastırma sıcakları hafta boyunca sürecek06 Kasım 2019 Çarşamba 07:00 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 07:02
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kıyı Ege ile Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: hava durumu meteoroloji