Türkiye
'Dur' ihtarına uymayan sürücü çatıya çıkarak polisle çatıştı06 Kasım 2019 Çarşamba 06:14 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 06:22
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan 1 kişi, aracını bırakıp kaçtı. Bir binanın çatısına çıkan şüpheli uzun uğraşlar sonucu ikna edildi, gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Polis, seyir halindeki plakasız bir aracı şüphe üzerine durdurmak istedi.
İhtara uymayan sürücü, kaçtı.Araç, bir süre sonra terk edilmiş halde bulundu.Otomobilde, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüphelinin bir binanın çatısında olduğu belirlendi.Çevrede güvenlik önlemi alındı.Şüpheli ateş etmeye başladı.
Bunun üzerine havaya uyarı ateşi açan polis, 'teslim ol' çağrısı yaptı.
Polis ve Jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilen şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: TRT Haber, DHA
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