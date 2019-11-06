Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığına bin 49 müfettiş yardımcısı atandı06 Kasım 2019 Çarşamba 05:50 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 06:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettiş yardımcılığına yeterlilik sınavını kazanan bin 49 kişinin ataması yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir şube müdürlüğü kuruldu.Niğde Ulukışla İlçe Emniyet Amirliği ilçe emniyet müdürlüğüne dönüştürüldü.
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettiş yardımcılığına yeterlilik sınavını kazanan bin 49 kişinin ataması yapıldı.
Kaynak: TRT Haber