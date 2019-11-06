Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi.

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

Örnek soru kitapçığı her ay yayımlanacak

2018 Ekim ayından itibaren her ay öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlanıyor. Uygulama, öğrenciler, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılandı.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

Kitapçığa, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.

Kaynak: TRT Haber