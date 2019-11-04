Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ı hastanede ziyaret etti

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

CHP'den "sigortalı askerlik" için kanun teklifi

İçişleri Bakanı Soylu: Çöp toplasınlar diye seçildiler, PKK'ya hizmet etsinler diye değil