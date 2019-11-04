Eğitim
YÖKDİL soruları ve cevapları erişime açıldı04 Kasım 2019 Pazartesi 16:56 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 17:00
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca dün yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.
Kaynak: AA
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