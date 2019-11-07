Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı açıldı. Asya ile Avrupa birine Marmaray'la bağlandı. Demir İpek yolunu ilk kullanan Çin'e ait bir yük treni oldu.

Çin'den Avrupa'ya gidecek yük treni İstanbul Boğazı'ndan geçti. Detayları @trthaber muhabiri Ahmet Sami Arslan aktardı. https://t.co/qguPLBjkev pic.twitter.com/q1aeMYuKf7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 7, 2019

11 bin 483 kilometrelik yolu birbirine bağlayacak

Yolculuğuna Çin'in Şian şehrinden başlayan tren Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan'ı geçti. Kars'tan Türkiye'ye giriş yaptı. Ardından Başkente ulaştı. Tren için Ankara Garı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Trenin bir sonraki durağı ise İstanbul Marmaray oldu.

Tren bundan sonraki yolculuğuna Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'yı geçerek devam edecek. Böylelilikle Marmaray 2 kıta, 10 Ülke, 11 bin 483 kiometrelik yolu birbirine bağlamış olacak.

Zamandan ve enerjiden tasarruf

42 vagondan oluşan tren, tek kuşak tek yol projesinin en önemli adımlarından biri. Bu güzergah sayesinde taşımacılıkta zamandan ve enerjiden tasarruf edilecek.

Trenin son durağı ise Çekya'nın başkenti Prag olacak.

Kaynak: TRT Haber