Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunmasına yönelik soruşturma sürerken, olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir dairede Cüneyt, Oya, Kamuran ve Yaşar Yetişkin kardeşlerin cesedinin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kardeşlerin cesedinin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden bir kişinin, model olarak çalışan ve bir süredir işe gelmeyen Oya Yetişkin'den haber alamadıklarını emniyete bildirmesi üzerine bulunduğu ortaya çıktı.

Siyanür notu iç kapıda bulundu

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, kapıyı açıp içeri girdiklerinde iç kapıda "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaştı.

Söz konusu notun bulunması üzerine AFAD ekiplerine haber veren polis, evde biri kadın, biri erkek iki kardeşi yan yana sırtüstü yatar vaziyette bir odada, diğer kardeşleri de ayrı odalarda biri sırtüstü, biri yüzüstü yatar vaziyette buldu.

Evde, olay yeri inceleme ekipleri, soruşturma savcısı, adli tıp uzmanının yanı sıra kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın AFAD görevlileri, yaklaşık 2,5 saat inceleme yaptı.

Adli Tıp Kurumuna kaldırılan kardeşlerin cesetleri üzerinde toksikolojik inceleme sürüyor. Söz konusu incelemelerden elde edilen ve henüz kesinleştirilemeyen ilk bilgilere göre siyanür bulgularına rastlandı.

Evde, 4 kardeşin "zehirli meyve suyu içtiklerine" dair herhangi bir bulguya ise rastlanılmadı.

"Her ihtimal araştırılıyor"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kardeşlerin ölüm saatlerinin ardışık olup olmadığını ya da olayda farklı bir boyutun bulunup bulunmadığı konusunda incelemelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, "Kimyasal inceleme devam etmekte ve kesin ölüm sebebi detaylı otopsi raporunda belirlenecek. Olayla ilgili her ihtimal çok yönlü araştırılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Cenazeler için savcılığa başvuru

Bu arada, avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelen ve ölen kardeşlerin yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Serpil Alkan, savcılığa başvurarak cenazelerin defin için kendilerine teslim edilmesini talep etti.

Ölen kardeşlerin maddi durumlarının kötü olduğunu anlatan Alkan, bunun çok acı bir durum olduğunu dile getirdi.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliği, Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin, "Tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir." açıklamasını yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, 5 Kasım Salı günü saat 22.45'te polise, Fatih'te Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi 28/4 numaralı evin sakinlerine ulaşılamadığı ihbarının yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, belirtilen adreste yapılan ilk incelemede, kilitli bulunan giriş kapısının, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda çilingir yardımıyla açıldığı ve evde bulunan Cüneyt, Oya, Kamuran ve Yaşar Yetişkin kardeşlerin hayatlarını kaybettiklerinin tespit edildiği aktarıldı.

Olay sonrasında Fatih Kaymakamlığınca kamuoyunun bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Evdeki yoğun koku nedeniyle AFAD KBRN ekipleri, olay yerine sevk edilmiştir. Konuyla ilgili olarak Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsilerde tespit edilen ilk bulgulara göre, siyanür zehirlenmesine bağlı değişimler dışında, şahısların ölümlerine müessir başkaca makroskopik patolojik bulgu tespit edilmediği belirtilerek, tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir. Başlatılan adli ve idari tahkikatlar ile otopside alınan örnekler üzerinde ayrıntılı analizler devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir."

Kaynak: AA