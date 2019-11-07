İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır kırsalında, 19 Temmuz 2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirlen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin terörden arananlar listesinde 4’er milyon lira ödülle Kırmızı Liste’de olduğu belirtildi.

Kırmızı Liste’de 4’er milyon lira ödülle yer alan 2 terörist; sözde orta saha sorumlusu Numan Batman kod adlı Hejar Çelik ve sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu Erhan Garzan Porsipi kod adlı İshak Özçaktu olduğu tespit edildi.

Etksiz hale getirilen teröristlerden sözde orta saha sorumlusu, Numan Batman kod adlı Hejar Çelik'in, Diyarbakır bölgesindeki tüm eylemlerden sorumlu olduğu, ayrıca; Diyarbakır il ve ilçelerinde 2014 tarihinde devlet okullarının kundaklanması, 11 Nisan 2018 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ek binasına, tünel kazılarak düzenlenen bombalı saldırıda 3 emniyet mensubu şehit olma olayının talimatlarını verdiği belirlendi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin ayrıca, Ankara Merasim Sokak ve Kayseri'deki askeri servis aracına bombalı saldırının talimatını da verdiği belirlendi.

Kaynak: TRT Haber