Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da zehir tacirlerine operasyon
[Fotoğraf: AA]
Adana kent merkezinde polisin durdurduğu tırda 77 kilogram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir tırla uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağını belirledi.
Ekip, tırı kent merkezinde durdurup narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.
Köpeğin aracın kabin bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 150 pakette 77 kilogram eroin buldu.
Kahramanmaraş'ta şehit olan polis memuru Barış Göl'ün isminin verildiği operasyon kapsamında, araç sürücüsü M.A. (58) gözaltına alındı.
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