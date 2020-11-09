Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da zehir taciri 18 kişiye tutuklama
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 57 şüpheliden 18'i tutuklandı. 39 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2-8 Kasım'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 57 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan 39 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 16:52
Son Haberler
- 17:14
- 17:14
- 17:11
- 17:04
- 17:06
Sıradaki Haber
Adana'da çeşitli suçlardan aranan 247 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz