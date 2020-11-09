Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da çeşitli suçlardan aranan 247 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da polis ekiplerinin denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 247 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 2-8 Kasım tarihlerinde genel güvenlik ve asayişin temini açısından denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde, ruhsatsız 43 tabanca, 30 tüfek, 7 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 1098 mermi ve 67 kartuş, kumar makinesi, motor ve şasi numarası değiştirilmiş otomobil ile çalıntı olduğu tespit edilen otomobil, 7 motosiklet ve 5 elektrikli bisiklet ele geçirildi.
Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı belirlenen 14 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.
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