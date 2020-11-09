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Şırnak'ta terör operasyonu: 11 gözaltı
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsat süresi dolmuş av tüfeği, örgütsel doküman olduğu değerlendirilen bilgi notları, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayınlara ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 16:54
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