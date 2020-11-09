Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsat süresi dolmuş av tüfeği, örgütsel doküman olduğu değerlendirilen bilgi notları, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayınlara ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

