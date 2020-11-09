Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 2-8 Kasım tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 276 bin 400 kaçak puro makaronu, 25 bin 893 kaçak muhtelif eşya, 21 ton 16 kilogram kaçak tütün, 7 bin 660 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 940 paket kaçak sigara, 414 kaçak elektronik eşya ve 96 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.