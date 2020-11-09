Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'e 331 araçlık yardım malzemesi ulaştı
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, depremzedeler için gönderilen 331 araçlık yardım malzemesinin İzmir'e ulaştığını açıkladı.
Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, afetzede vatandaşlar için İzmir'e gönderilen, TIR ve kamyonetlerden oluşan toplam 331 araçlık yardım malzemesini teslim aldıklarını belirtti.
Afetzede vatandaşlarımız için İzmir'e gönderdiğiniz, TIR ve kamyonetlerden oluşan toplam 331 araçlık yardım malzemesini teslim aldık.— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) November 9, 2020
13.769 gıda kolisi, 15.352 adet giysiyi afetzedelerimize gecikmeden ve hiçbir karışıklık yaşanmadan teslim ettik.
Teşekkürler Türkiye pic.twitter.com/e6hDsmdvXM
İsmail Çataklı, 13 bin 769 gıda kolisi ile 15 bin 352 adet giysinin, afetzedelere gecikmeden ve hiçbir karışıklık yaşanmadan teslim edildiğini duyurdu.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 16:17
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