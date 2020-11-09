Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, afetzede vatandaşlar için İzmir'e gönderilen, TIR ve kamyonetlerden oluşan toplam 331 araçlık yardım malzemesini teslim aldıklarını belirtti.

Afetzede vatandaşlarımız için İzmir'e gönderdiğiniz, TIR ve kamyonetlerden oluşan toplam 331 araçlık yardım malzemesini teslim aldık.



13.769 gıda kolisi, 15.352 adet giysiyi afetzedelerimize gecikmeden ve hiçbir karışıklık yaşanmadan teslim ettik.



Teşekkürler Türkiye pic.twitter.com/e6hDsmdvXM — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) November 9, 2020

İsmail Çataklı, 13 bin 769 gıda kolisi ile 15 bin 352 adet giysinin, afetzedelere gecikmeden ve hiçbir karışıklık yaşanmadan teslim edildiğini duyurdu.